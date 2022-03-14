В Азербайджане прошел Форум женщин-лидеров

Форум состоялся на основе двух панельных дискуссий, темами которых стали изменение гендерных стереотипов в современном обществе и растущая роль женщин в различных сферах, таких как бизнес и юриспруденция.

Первая панель о роли женщин в бизнесе была посвящена праву на равное участие в управлении, женщинам-руководителям и проблемам с которыми они сталкиваются. Во время второй панели участники дискуссии, имеющие солидный опыт в сфере права, обсудили усиление роли женщин и их участие в корпоративном управлении, а также поговорили о программах государственной поддержки.

В рамках форума была организована выставка в поддержку инклюзивности, на которой женщины-члены «Организации предпринимателей-инвалидов» продемонстрировали свои изделия ручной работы. Вторая половина форума прошла в сопровождении классической музыки и завершилась нетворкингом за ужином.