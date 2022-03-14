Гендиректор «Азеригаз» лично ответил на обращения, поступившие в колл-центр фото
Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев в праздничные дни ознакомился с условиями работы сотрудников отдела оперативной службы «104» Объединения, работающих в усиленном режиме.
На некоторые обращения, поступившие в колл-центр Союза в среду, генеральный директор ответил сам.
Отвечая на вопросы граждан, глава Объединения, представился и поздравил абонентов с праздником.
Затем Руслан Алиев поздравил сотрудников Отдела оперативной службы «104» с праздником и пожелал им успехов в ответственной работе.