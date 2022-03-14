В Украине ответили на заявления о моделях нейтралитета: может быть только «украинской»

Поэтому, модель может быть только «украинской» и только про юридически выверенные гарантии безопасности».

«Мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о «шведской» или «австрийской» моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ.

Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и не протокольными гарантиями безопасности. Об этом, как передает «Украинская правда», заявил член делегации Украины, советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действительные, а не протокольные. А это значит, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня.

Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия.

И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», - сказал Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Словам Подоляка предшествовало заявление члена российской делегации Владимира Мединского, который сказал, что Украина на переговорах предлагала «австрийский» или «шведский» вариант нейтралитета.