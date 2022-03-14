Что делать, если у вас постковид? Санатории Азербайджана предлагают выбор

Постковидный синдром постепенно захватывает мир. Вы наверняка замечали, что теперь вам сложнее запоминать имена и даты, понизилась работоспособность и повысилась утомляемость. У некоторых после ковида так и не восстановилось обоняние и вкусовые ощущения. Другие до сих пор борются с мигренями и тахикардией.

Всё потому, что вирус, даже при легком течении болезни, успевает нанести организму тяжелые повреждения.

Среди них прямые повреждения внутренних органов и головного мозга. Это приводит к обострению хронических заболеваний, тахикардии, проблемам со сном, паническим атакам и даже тревожным расстройствам. Вирус может выводить из строя щитовидную железу, надпочечники и почки, а также вызывать воспаление сердечной мышцы (миокардит) и ишемию головного мозга.

Азербайджанские врачи уверены, что лучшее средство для восстановления после COVID-19 – это природные богатства нашей страны. Поэтому в санаториях Нафталана и Галаалты, Габалы и Ленкорана, Нахчывана и Сураханы уже созданы специальные курсы лечения постковидных синдромов.

Прежде всего, каждый из санаториев расположен в экологически чистой зоне и окружен природными достопримечательностями. Ионизированный воздух этих прекрасных мест с первого вздоха начинает оказывать свое целебное воздействие на организм. А затем в борьбу за ваше здоровье вступают и другие лечебные дары нашей природы.

В большинстве санаториев разработаны специальные медицинские пакеты для лечения постковидного синдрома. И у каждого есть свои особенности и преимущества.

LANKARANSPRINGSWELLNESSRESORT

Дар природы Азербайджана – горячие источники Истису, расположенные в Хафтони (Лянкяран). Температура воды в этих источниках превышает 60 градусов. В ее составе присутствует сероводород, натрий-хлор кальция, гидрокарбонат магния и йод. Вода эта исцеляет от множества болезней, в том числе, ежедневные горячие ванны с этой водой исцеляют постковидный синдром.

Здесь был создан курортный комплекс Lankaran Springs and Wellness Resort (https://lankaransprings.az/. На его 11 гектарах расположен отель со 182 номерами с видом на лес, оздоровительный центр, два обустроенных минеральных источника и даже детский сад.

Гостям предлагают пройти целый комплекс оздоровительных процедур: принимать ванны, пить целебную воду, проходить процедуры аппаратной физиотерапии, гидротерапии и лечебные массажи.