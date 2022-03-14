Что делать, если у вас постковид? Санатории Азербайджана предлагают выбор
Постковидный синдром постепенно захватывает мир. Вы наверняка замечали, что теперь вам сложнее запоминать имена и даты, понизилась работоспособность и повысилась утомляемость. У некоторых после ковида так и не восстановилось обоняние и вкусовые ощущения. Другие до сих пор борются с мигренями и тахикардией.
Всё потому, что вирус, даже при легком течении болезни, успевает нанести организму тяжелые повреждения.
Среди них прямые повреждения внутренних органов и головного мозга. Это приводит к обострению хронических заболеваний, тахикардии, проблемам со сном, паническим атакам и даже тревожным расстройствам. Вирус может выводить из строя щитовидную железу, надпочечники и почки, а также вызывать воспаление сердечной мышцы (миокардит) и ишемию головного мозга.
Азербайджанские врачи уверены, что лучшее средство для восстановления после COVID-19 – это природные богатства нашей страны. Поэтому в санаториях Нафталана и Галаалты, Габалы и Ленкорана, Нахчывана и Сураханы уже созданы специальные курсы лечения постковидных синдромов.
Прежде всего, каждый из санаториев расположен в экологически чистой зоне и окружен природными достопримечательностями. Ионизированный воздух этих прекрасных мест с первого вздоха начинает оказывать свое целебное воздействие на организм. А затем в борьбу за ваше здоровье вступают и другие лечебные дары нашей природы.
В большинстве санаториев разработаны специальные медицинские пакеты для лечения постковидного синдрома. И у каждого есть свои особенности и преимущества.
LANKARANSPRINGSWELLNESSRESORT
Дар природы Азербайджана – горячие источники Истису, расположенные в Хафтони (Лянкяран). Температура воды в этих источниках превышает 60 градусов. В ее составе присутствует сероводород, натрий-хлор кальция, гидрокарбонат магния и йод. Вода эта исцеляет от множества болезней, в том числе, ежедневные горячие ванны с этой водой исцеляют постковидный синдром.
Здесь был создан курортный комплекс Lankaran Springs and Wellness Resort (https://lankaransprings.az/. На его 11 гектарах расположен отель со 182 номерами с видом на лес, оздоровительный центр, два обустроенных минеральных источника и даже детский сад.
Гостям предлагают пройти целый комплекс оздоровительных процедур: принимать ванны, пить целебную воду, проходить процедуры аппаратной физиотерапии, гидротерапии и лечебные массажи.
QALAALTI HOTEL & SPA
Бесценным даром жителям и гостям Галаалты стала Нафтсу – нефтесодержащая минеральная вода. Это природная лечебная столовая вода, которая отличается сильным запахом и вкусом. Она оригинальна как по составу, так и по своему физиологическому воздействию на человеческий организм. Близ источников нафтсу и был построен современный лечебно-оздоровительный комплекс Qalaalti Hotel & Spa (https://galaalti.az/).
В пакет «Восстановления после COVID-19» здесь входят прием минеральной воды нафтсу, магнитотерапия, дарсонваль, электрофорез, лимфодренаж и TЭНС-терапия.
Медицинский центр оснащен современной лабораторией и оборудованием, что позволяет организовать квалифицированное обследование и процесс лечения с участием опытных специалистов: терапевта, уролога, физиотерапевта, кардиолога, невролога, эндокринолога и других.
Кроме того, здесь созданы прекрасные условия для лечения урологических и гастроэнтерологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также верхних дыхательных путей.
ОТЕЛЬ CHINAR HOTEL&SPA NAFTALAN 5*
Это уникальный санаторий, в котором постковидный синдром лечат нафталановой нефтью.
Нафталан является средством для профилактики и лечения более 70 заболеваний различной спецификации. Всасываясь через кожу, он оказывает положительное воздействие на кровоток, улучшает циркуляцию в сосудах, снижает свертываемость крови и обладает противовоспалительным действием.
Наряду с нафталановой нефтью используются также магнитотерапия, солнечные ванны, физиотерапия, лечебная гимнастика, минеральные воды и здоровое питание.
Chinar Hotel & Spa (https://chinarhotel.az/) раскинулся на территории в 20 гектаров, окруженный прекрасными платанами и соснами. Здесь к услугам гостей 170 номеров и лечебно-профилактический центр.
GASHALTI HEALTH HOTEL
В Gashalti Health Hotel (https://gashalti.az/) в Нафталане проводят множество диагностических, лечебных и реабилитационных процедур с использованием европейского оборудования.
Для восстановления после COVID-19 здесь рекомендуют целебные нафталановые ванны, амплипульс, дарсонвализацию, вакуумую электротерапию, электрофорез, коротковолновую терапию, инфракрасное облучение, лазерную терапию, магнитотерапию, микроволновую диатермию и ультразвуковую терапию. Кроме того, только здесь делают инъекции углекислого газа и проводят УФБ-терапию.
Все эти процедуры помогают восстановить ослабленный коронавирусом организм и повысить иммунитет для его сопротивляемости вирусам в будущем.
Отель окружает ухоженная парковая зона, где в свободное от процедур время можно гулять и наслаждаться чистым воздухом.
GARABAGH RESORT & SPA
Комфортное размещение, широкий выбор разнообразных лечебно-оздоровительных программ на базе легендарного нафталанового масла, а также традиционных и специальных СПА программ, - всё это как нельзя лучше способствует восстановлению жизненного тонуса и лечению постковидного синдрома в Garabagh Resort&Spa (https://garabaghotel.az/).
Отель с развитой инфраструктурой и современными удобствами предлагает своим гостям уютно обставленные номера, вкусную кухню, множество развлечений для детей и взрослых. Это сочетание здорового образа жизни, релаксации и высокой гастрономической кухни.
CHENOT PALACE GABALA
Chenot Palace (https://www.chenotpalacegabala.com/ расположен в сосновом лесу на берегу озера Нохур. Это прекрасное место для отдыха вдали от шума больших городов, где можно «перезарядить батарейки» и восполнить запас энергии, исчерпанный повседневной рутиной.
Питаются здесь по специальной программе, необходимой для очищения тела. Она помогает запустить на клеточном уровне восстанавливающие противовозрастные и противовоспалительные механизмы. Именно тщательно подобранная совокупность диеты и процедур способствует всестороннему оздоровлению организма и восстановлению после постковидного синдрома.
В Chenot Palace вас обследует и оздоровит команда европейских специалистов в области терапии, кардиологии, спортивной медицины, энергетической медицины, акупунктуры, эстетической медицины, питания, остеопатии и физической терапии.
Здешний медицинский центр площадью 6000 м2 оснащен современным оборудованием, вплоть до криокамеры с температурой до -1100С. Для каждого гостя центра составляют персональную оздоровительную программу, направленную на избавление организма от токсинов, усвоение питательных веществ, повышение жизненного тонуса и энергии.
SURAXANI TIBBI BƏRPA MƏRKƏZI
Ну а для тех, кто не хочет или не может уезжать далеко от Баку, природа Азербайджана вручила свой дар прямо на Апшероне. Здесь, в Suraxani Tibbi Bərpa Mərkəzi, вы можете пройти полное обследование и курс физиотерапии, расслабиться в серных ваннах и восстановить расшатавшуюся после коронавируса нервную систему.
Врачи медицинского центра в Сураханы обследуют ваш организм и найдут решение для каждой проблемы, вызванной постковидным синдромом.
Итак, теперь вы знаете, что не так страшно лечение постковидного синдрома, «как его рисуют».
Главное – не стоит игнорировать плохое самочувствие и еще больше нагружать и так ослабленный организм. Решение любой вашей проблемы со здоровьем – это неделя или две, проведенные в прекрасных санаториях Азербайджана. Наш целебный воздух и природные дары восстановят ваш организм и вернут радость жизни.