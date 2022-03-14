«Не означает отказ от контактов»: Кремль о санкциях против Байдена

Москва, объявляя санкции против президента США Джо Байдена, не отказывается от контактов с американской стороной. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Введение этих санкций не означает отказ от контактов. При необходимости эти контакты могут возобновиться», - отметил он.

Песков добавил, что персональный список представителей США, против которых Россия ввела санкции, был согласован с президентом России Владимиром Путиным.