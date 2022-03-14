Турция заявила о приверженности конвенции Монтрё

Турция подтверждает приверженность конвенции Монтрё о статусе проливов и будет выполнять ее положения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, пишет ТАСС.

«Мы напоминаем, что наше решение в отношении конвенции Монтрё остается прежним. Мы будем продолжать соблюдение ее положений», - сказал он. «Хотим отметить, что нам было приятно узнать о решении России о непрохождении двух судов по проливам», - добавил Чавушоглу.

Турецкий министр также выразил готовность обсудить ситуацию на Украине. «У нас на повестке дня очень важная тема – украинский кризис. Естественно, мы должны сделать все для того, чтобы найти решение этому кризису мирными путями. Сегодня мы обменяемся мнениями по этой критической теме», - сказал он.