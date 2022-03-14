Турция заявила о приверженности конвенции Монтрё
Турция подтверждает приверженность конвенции Монтрё о статусе проливов и будет выполнять ее положения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, пишет ТАСС.
«Мы напоминаем, что наше решение в отношении конвенции Монтрё остается прежним. Мы будем продолжать соблюдение ее положений», - сказал он. «Хотим отметить, что нам было приятно узнать о решении России о непрохождении двух судов по проливам», - добавил Чавушоглу.
Турецкий министр также выразил готовность обсудить ситуацию на Украине. «У нас на повестке дня очень важная тема – украинский кризис. Естественно, мы должны сделать все для того, чтобы найти решение этому кризису мирными путями. Сегодня мы обменяемся мнениями по этой критической теме», - сказал он.
Глава МИД Турции отметил, что его страна «как государство, которое поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта, делает все возможное, чтобы внести свой вклад в скорейшее разрешение проблемы».
Он выразил мнение, что предыдущий опыт России и Турции совместной работы по Сирии и Ливии будет этому способствовать. «Именно благодаря доверительным отношениям, которые сложились между нашими странами в ходе работы по этим направлениям, мы имеем возможность сегодня находиться за этим столом», - сказал Чавушоглу, поблагодарив за оказанное доверие.
Комментируя отношения РФ и Турции, он отметил широту спектра сотрудничества и предложил также остановиться на обсуждении вопросов двустороннего трека.