Эксклюзивная льготная кампания Халг Банка с Qatar Airways продолжается

Оплачивая стоимость авиабилетов Qatar Airways до 31 мая платёжной картой Халг Банка, вы получаете скидку до 12%. На странице www.qatarairways.com/xalq клиенты смогут ознакомиться с предложенными маршрутами перелетов, затем совершить оплату картой Халг Банка и получить скидку, воспользовавшись автоматически установленным на сайте промокодом FLYXALQ.

Скидка действует на рейсы бизнес и эконом-класса. В кампании участвуют платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные Халг Банком. Кампания продлится до 31.05.2022 года, а путешествовать с авиабилетами, купленными в рамках кампании, можно до 31.12.2022 года.

В любом филиале Халг Банка можно приобрести платежные карты Visa и Mastercard.

Подробная информация о продуктах и услугах доступна на официальных страницах Банка в Facebook и Instagram, на сайте www.xalqbank.az, а также в Информационном центре по номеру 138.