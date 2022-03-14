Зеленский: «Никакого оружия мы не сложим до нашей победы» видео
Мы не сложим оружия вплоть до победы. Такими словами президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на появление фейкового сообщения в эфире телеканала "Украина 24".
"Относительно последней детской провокации, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ и возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Никакого оружия мы не сложим до нашей победы", - цитирует Зеленского Interfax.