США могут передать Украине уничтожающие танки дроны-камикадзе
В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность передачи Украине ультрасовременных беспилотников Switchblade, способных уничтожать танки, сообщает NBC News.
Передача дронов запланирована в рамках предоставления Украине военной помощи на миллиард долларов. Как сообщили два источника из Конгресса, пока решение об этом не принято, но Белый дом обдумывает такую идею. Как ожидается, президент Джо Байден обсудит эту идею сегодня.