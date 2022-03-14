Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый регулярный рейс из Пакистана

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Международный аэропорт Гейдар Алиев в среду, 16 марта, принял первый пассажирский рейс авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев. Согласно авиационной традиции в знак приветствия самолет встретили водяной аркой. Начиная с этой недели пакистанский авиаперевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю в Баку из Карачи и Лахора. По случаю выполнения первого рейса в Международном аэропорту Гейдар Алиев прошло мероприятие с участием руководства AZAL и «Пакистанских международных авиалиний».

Как отметил в своем выступлении вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев, новый маршрут укрепит дружественные связи между Азербайджаном и Пакистаном: «В будущем он послужит прочной основой для развития деловых и туристических связей двух стран, а также обеспечит удобные стыковки с другими странами через бакинский аэропорт. В перспективе авиакомпания AZAL также планирует начать полеты из Баку в Лахор». Эльдар Гаджиев также отметил, что во всех аэропортах Азербайджана для иностранных авиакомпаний действуют пятая и седьмая степени свободы воздушного пространства. Эти степени позволяют всем иностранным авиаперевозчикам без каких-либо ограничений выполнять рейсы из Азербайджана в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии. В свою очередь посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи отметил, что начало авиасообщения стало историческим событием, которое послужит большему укреплению дружеских отношений и добрососедских связей между странами. «Это также неопровержимое свидетельство заинтересованности нашей страны в долгосрочных отношениях с Азербайджаном. Авиасообщение между двумя братскими странами придаст новый импульс развитию туристического потенциала обоих государств и расширит связи между предпринимателями Азербайджана и Пакистана, - отметил дипломат.