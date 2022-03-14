BMW и Volkswagen остановили работу заводов в Европе
Немецкие компании BMW и Volkswagen приостановили работу ряда европейских заводов из-за нехватки электрических кабелей, которые импортировались из Украины, сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что электромонтажные заводы расположенные в Украине и выпускавшие для заводов BMW и Volkswagen необходимую продукцию, закрыты.
Генеральный директор Volkswagen Херберт Дисс (Herbert Diess) заявил, что в настоящее время компания рассматривает альтернативы, которые включают в себя смену оборудования. При этом источники сообщили газете, что некоторые поставщики из Украины начали возобновлять работу.