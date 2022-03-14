Украинские военные отчитались об очередных успехах

Согласно новому отчету Генерального штаба Украины, российскими боевыми кораблями производились обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое. Также российская авиация нанесла удар по позициям своих войск в Луганской области.

«Российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении.

Враг пытается совершать перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа.

В связи со значительными потерями на южном направлении командование вооруженных сил России отказалось от усиления группировки войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии», - говорится в сообщении.