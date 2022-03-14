В канун Новруза Шахин Сеидзаде навестил семью героя Карабаха

Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде в канун праздника Новруз посетил семью Фарида Алиева, героически погибшего в боях за город Шуша.

В пресс-службе Государственного историко-архитектурного заповедника сообщили, что Шахин Сеидзаде поинтересовался проблемами, заботами членов семьи героя Карабаха, те в свою очередь поделились воспоминаниями о Фариде.

Руководство управления отметило, что семьи шехидов и ветераны Отечественной войны находятся в центре внимания государства, и впредь будет уделяться большое внимание их материальному обеспечению и социальной поддержке.