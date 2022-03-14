Икрам Нур, автор haqqin.az 16:49

Завершился визит главы иранской дипломатии Хоссейна Амира Абдоллахиана в Москву, где он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны заявили, что приступят к подготовке документов, которые «должны зафиксировать высокое качество российско-иранского партнерства». Главное, что услышала иранская делегация, заключается в том, что Россия теперь не будет создавать никаких препятствий для переговоров по иранской ядерной сделке, поскольку, как заявил Сергей Лавров, Москва «получила письменные гарантии США о том, что ситуация с санкциями Вашингтона не повлияет на ее сотрудничество с Ираном».

Российская дипломатия должна ликовать, поскольку ее грозный «разворот над Веной» был соответствующим образом оценен и произвел впечатление. А требования были учтены и даже внесены в текст самой договоренности о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий. Правда, американцы дали гарантии не вводить санкций только против тех российских проектов, которые относятся к ядерной сделке – переоборудовании реактора тяжелой воды в Фордо, работах на АЭС «Бушер» и вывозе из Ирана излишков обогащенного урана. То есть, в тех сферах, которые и без того были оговорены ранее. «Конечно, мы не будем санкционировать участие России в ядерных проектах, которые являются частью полной реализации ядерной сделки», - прокомментировал представитель Государственного департамента США. Вся же торгово-экономическая и инвестиционная деятельность российского бизнеса в Иране, как и военно-техническое сотрудничество двух стран, так и остаются в зоне риска. Вашингтон волен как «подзакрыть» на это глаза, так в любой момент и «приоткрыть». Иранцы сделали вид, что всему сказанному верят, что ничего серьезного в действительности и не было. Но их вид красноречиво свидетельствовал, что они еще не совсем оправились от московского «разворота над Веной». Что-то такое почувствовали и российские дипломаты, а потому Сергей Лавров «зашел с козырей», заявив, что «Россию и Иран ждут еще более впечатляющие перспективы».