Россия с Ираном все уладила. И американцы не против горячая тема
Завершился визит главы иранской дипломатии Хоссейна Амира Абдоллахиана в Москву, где он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны заявили, что приступят к подготовке документов, которые «должны зафиксировать высокое качество российско-иранского партнерства».
Главное, что услышала иранская делегация, заключается в том, что Россия теперь не будет создавать никаких препятствий для переговоров по иранской ядерной сделке, поскольку, как заявил Сергей Лавров, Москва «получила письменные гарантии США о том, что ситуация с санкциями Вашингтона не повлияет на ее сотрудничество с Ираном».
Российская дипломатия должна ликовать, поскольку ее грозный «разворот над Веной» был соответствующим образом оценен и произвел впечатление. А требования были учтены и даже внесены в текст самой договоренности о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий.
Правда, американцы дали гарантии не вводить санкций только против тех российских проектов, которые относятся к ядерной сделке – переоборудовании реактора тяжелой воды в Фордо, работах на АЭС «Бушер» и вывозе из Ирана излишков обогащенного урана. То есть, в тех сферах, которые и без того были оговорены ранее. «Конечно, мы не будем санкционировать участие России в ядерных проектах, которые являются частью полной реализации ядерной сделки», - прокомментировал представитель Государственного департамента США.
Вся же торгово-экономическая и инвестиционная деятельность российского бизнеса в Иране, как и военно-техническое сотрудничество двух стран, так и остаются в зоне риска. Вашингтон волен как «подзакрыть» на это глаза, так в любой момент и «приоткрыть».
Иранцы сделали вид, что всему сказанному верят, что ничего серьезного в действительности и не было. Но их вид красноречиво свидетельствовал, что они еще не совсем оправились от московского «разворота над Веной». Что-то такое почувствовали и российские дипломаты, а потому Сергей Лавров «зашел с козырей», заявив, что «Россию и Иран ждут еще более впечатляющие перспективы».
По сути, намекнув, что российская сторона уже вот прямо сейчас готова возобновить диалог о заключении Соглашения о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, о котором говорил президент Ибрагим Раиси на встрече с Владимиром Путиным в начале этого года.
Правда, тогда эта идея российского президента совершенно не вдохновила, но сейчас, когда положение России на международной арене категорическим образом изменилось в худшую сторону, Кремль решил – «а почему бы и нет». Игнорируя при этом то обстоятельство, что по нынешнему времени является не самым желанным партнером – уж слишком много рисков несет сотрудничество с ним для других стран.
Но, такие «мелочи» Москву не слишком беспокоят. Планка ее требований к будущим союзникам сильно снизилась. Абдоллахиан в классической для Тегерана форме высказался следующим образом: Иран против войны в Украине, но и против санкций Запада в отношении России. По сути, одновременно поддержав и Киев, и Москву.
Для российской стороны этого теперь вполне достаточно. Сергей Лавров даже заявил, что «Россия ценит объективную позицию Ирана по ситуации на Украине». Что ж, ему виднее, хотя 5 марта он требовал куда большего: чтобы России «дали гарантии как минимум на уровне государственного секретаря, что нынешний процесс, запущенный Соединенными Штатами, ни в коей мере не будет ущемлять наши права по свободному и полноценному торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому взаимодействию с Исламской Республикой Иран».
Москва могла оказаться на обочине переговорного процесса в Вене, да еще и потерять перспективы отношений с Ираном – тут же последовал откат и резкое «урезание осетра» до самых скромных требований.