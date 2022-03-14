AZAL в Стамбуле провел презентацию для турагентов

Мероприятие было организовано Aviareps Turkey - ведущей мировой компанией по работе с авиакомпаниями в сфере туризма.

В пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» сообщили, что основное внимание во время мероприятия было уделено обсуждению вопросов реализации продаж в Турции, также на встрече были рассмотрены задачи выполнения рейсов в период пандемии COVID-19.

Сегодня, 16 марта, в Стамбуле прошла презентация новых возможностей и перспектив развития сотрудничества между национальным авиаперевозчиком Азербайджана (AZAL) и туристическими агентами Турции.

На встрече со вступительной речью выступил Фуад Юсифов, начальник Управления маркетинга и производства «Азербайджанских Авиалиний», подчеркнувший не только братский, но и стратегически важный характер международных отношений между Азербайджаном и Турцией.

Специалист по туризму Арзу Гулиева выступила с презентацией о туристическом потенциале страны, отметив его широкие туристические перспективы.

В рамках мероприятия презентацию провел менеджер по маршрутной сети авиакомпании AZAL по региону Азии и Ближнего Востока Эльвин Разиев. Он отметил, что Турция - это ведущая страна по числу выполнения рейсов с Азербайджаном.

Стамбул является самым связанным городом в маршрутной сети ЗАО AZAL. Рейсы выполняются как «Азербайджанскими Авиалиниями» в новый аэропорт Стамбула, так и лоукостером Buta Airways в аэропорт Сабихи Гекчен.

Стоит также отметить, что граждане Азербайджана и Турции могут легко путешествовать между двумя странами, используя только свои биометрические удостоверения личности. Простота путешествия является дополнительным стимулом для увеличения пассажиропотока между двумя странами.

Ежегодно тысячи туристов из Азербайджана и Турции путешествует между двумя странами, и эта цифра продолжит расти по мере снятия ограничений, введенных из-за пандемии.