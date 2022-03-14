Генштаб Украины: российские войска не смогли продвинуться к Киеву

Российские войска пытались продвинуться в сторону Киева, но успеха не имели, поэтому перешли к обороне. Об этом в среду, 16 марта, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Враг совершает попытки возобновления наступательных действий в направлении на Вышгород. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успеха не имел, перешел к обороне», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ранее в украинском Генштабе сообщали, что ВСУ переходят в контрнаступление, а основные усилия войск РФ сосредоточены на удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.