Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, в России нет такой цели, сказал президент РФ Владимир Путин на совещании правительства.

У России есть все основания полагать, что в Украине создавались компоненты биологического оружия, отметил Владимир Путин.

Путин заявил, что жители Донбасса 8 лет подвергались настоящему геноциду. По его словам, Киев 8 лет игнорировал и саботировал минские соглашения, а в конце 2021 года публично отказался от их исполнения. Путин назвал "моральной и нравственной деградацией, полным расчеловечиванием" то, что Запад не обращал внимание на жертвы в Донбассе.

Говоря об "операции ВС России в Украине", Путин заявил, что она развивается успешно, строго в соответствии с планами. Тактика ВС РФ при проведении "специальной военной операции" полностью себя оправдала, отметил российский лидер.

РФ не имела другого варианта для обеспечения своей безопасности, кроме проведения "специальной военной операции" в Украине, заявил Путин. Москва никогда не допустит, чтобы Украина служила плацдармом для угроз в адрес России. Москва до начала операции предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но они отказались, заявил российский президент. Наступление Киева на Донбасс и Крым было только вопросом времени, Россия это предотвратила, заявил Путин.