Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против Эрнста, Абрамовича и Худавердяна

Власти Швейцарии вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении 197 россиян и девяти компаний из России. Теперь санкционный список Швейцарии полностью соответствует списку ЕС, сообщается на сайте правительства страны.

В заявлении швейцарского правительства отмечается, что в санкционные списки Швейцарии попали, в частности, бизнесмены Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Александр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, Дмитрий Мазепин и его сын Никита. Кроме того, под санкции попали президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, предприниматели и топ-менеджеры Андрей Гурьев, Дмитрий Конов, Михаил Полубояринов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян.

Ограничительные меры Швейцарии также вводятся против компаний «Роснефть-Аэро», АО Рособоронэкспорт, АО НПО Высокоточные комплексы, ПАО Курганмашзавод, АО Вертолеты России, ПАО ОАК, АО Объединенная судостроительная корпорация, АО «Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод», АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».