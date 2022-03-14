США направили в Украину системы ПВО

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО направили в Украину системы ПВО, сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США.

«США и их союзники по НАТО уже направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в ее обороне. В число этих дополнительных систем входят мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14», - сообщил высокопоставленный чиновник.

Сообщается, что эти системы имеют меньший диапазон высот, чем система С-300, которую запросила Украина, однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных в Украину, что дает им возможность поражать крылатые ракеты. По словам этого высокопоставленного представителя США, системы были получены от стран-партнеров НАТО и находятся «в пути».