Зеленский снова попросил США закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед конгрессменами, попросил у США системы противовоздушной обороны для закрытия украинского неба.

«Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысячи людей. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы прицельнее убивать. Это террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80 лет!

Создать над Украиной бесполетную зону – это спасти людей. Гуманитарную бесполетную зону. Условия, при которых не смогут ежедневно и каждую ночь терроризировать наши мирные города», - сказал Зеленский.