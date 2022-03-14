Турция эвакуировала из Украины более 15 тысяч граждан
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что очередная группа из 181 турецких граждан выехала из Украины. Об этом он написал в Twitter.
Министр отметил, что 181 граждан Турции выведены из Киева, Чернигова, Одессы и Николаева.
"Всего из Украины эвакуировано 15 024 наших граждан", - добавил Чавушоглу.
Bugün Lviv, Kiev, Çernihiv, Odessa ve Nikolayev’den 181 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣5️⃣.0️⃣2️⃣4️⃣ oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2022
Yolunuz açık olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/it7MKDxB9r