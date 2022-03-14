Турция эвакуировала из Украины более 15 тысяч граждан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что очередная группа из 181 турецких граждан выехала из Украины. Об этом он написал в Twitter.

Министр отметил, что 181 граждан Турции выведены из Киева, Чернигова, Одессы и Николаева.

"Всего из Украины эвакуировано 15 024 наших граждан", - добавил Чавушоглу.