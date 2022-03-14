СБУ: Кадыров в Украину не приезжал

«В течение последней недели глава Чечни Рамзан Кадыров на территории Украины не был». Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает «Украинская правда».

Ранее в воскресенье, 13 марта, в СМИ появилось сообщение, что якобы Кадыров находится в Украине.

«В соцсети начали публиковать видео Кадырова с российскими военными, на которых утверждалось, что он находится в Киевской области. Сейчас проверяется информация, верная или нет, но есть информация, что вчера его видели в Грозном. Но за сутки можно и под Киев переехать. Тем не менее, его появление ничего не решает. Будет информация – уничтожим. Не установим информацию – уничтожим в следующий раз», - сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

На следующий день глава Чечни в своем Telegram выложил видеоролик, заявив, что съемки проходили в Гостомеле.

«На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а сейчас еще ближе, и догадайтесь, насколько близко мы приблизились. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?», - заявил Кадыров.

Журналисты со ссылкой на источники в СБУ выяснили, что Кадыров использует два телефонных номера. Данные украинских мобильных операторов свидетельствуют, что последние семь дней номера в роуминге к украинским вышкам связи не подключались.

«С помощью публичного онлайн сервиса мы попытались узнать адрес, страну и город, где находится номер телефона Кадырова. Этот сервис генерирует ссылку, которая позволяет обнаружить местонахождение номера, как только пользователь перейдет по ссылке. При этом пользователь ни о чем не догадывается, ведь по ссылке он переходит на обычный сайт, указанный в ссылке», - отметили в «Украинской правде».