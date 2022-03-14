Сотни эвакуированных из Украины азербайджанцев размещены в Турции

200 эвакуированных из Украины азербайджанцев находятся в Турции, сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что их разместили в спортивном комплексе Мехмета Оджалана, выделенном для этой цели муниципалитетом Эсенлер.

Один из них, 49-летний Эльчин Исаев, рассказал, что ему пришлось часами ехать под обстрелом.

«Россияне не щадят и тех, кто хочет покинуть страну. Мы смогли уехать через Молдову. Нас тепло встретили в Турции, предоставили жилье и питание», - сказал он.

Гюльнар Керимова, которая была эвакуирована с мужем и двумя детьми, рассказала, что в Турцию их семья смогла попасть через Румынию. В ближайшие дни они вернутся в Азербайджан

«Война не заканчивается. Мы живем в Украине 14 лет. Турция не оставила нас в беде», - сказала Керимова.