Сотни эвакуированных из Украины азербайджанцев размещены в Турции
200 эвакуированных из Украины азербайджанцев находятся в Турции, сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что их разместили в спортивном комплексе Мехмета Оджалана, выделенном для этой цели муниципалитетом Эсенлер.
Один из них, 49-летний Эльчин Исаев, рассказал, что ему пришлось часами ехать под обстрелом.
«Россияне не щадят и тех, кто хочет покинуть страну. Мы смогли уехать через Молдову. Нас тепло встретили в Турции, предоставили жилье и питание», - сказал он.
Гюльнар Керимова, которая была эвакуирована с мужем и двумя детьми, рассказала, что в Турцию их семья смогла попасть через Румынию. В ближайшие дни они вернутся в Азербайджан
«Война не заканчивается. Мы живем в Украине 14 лет. Турция не оставила нас в беде», - сказала Керимова.
У 54-летней Ирады Алиевой в Харькове остались муж и сын. Она отметила, что жила в Украине 35 лет.
«Харьков был разрушен, наши дома разбомблены, наши дети остались на улице. Дай Бог здоровья Турции, нам очень помогли. Я вернусь в Азербайджан и буду временно жить у своих братьев», - говорит Алиева, добавив, что на ее глаза погибли четыре человека.
В свою очередь, Ирфан Дорук, представить спортивного комплекса Мехмета Оджалана муниципалитета Эсенлер, сообщил, что для временного пребывания эвакуированных азербайджанцев мобилизованы все возможности.
«Мы сотрудничаем с Департаментом миграции. Обеспечиваем тех, кто приезжает в Турцию, жильем, едой, а затем отправляем их в Азербайджан», - сказал Дорук.