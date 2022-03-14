В Киеве задержано более 100 российских диверсантов

Глава Киевской военной администрации Николай Жирнов заявил, что в Киеве продолжают действовать диверсионные группы.

По его словам, в столице Украины задержали уже более 100 человек, которых подозревают в диверсионных действиях.

«На территории области и города действуют диверсионно-разведывательные силы ВС России. Но силами обороны их задерживают и обезвреживают. На данный момент задержаны 105 человек, подозреваемых в диверсионных действиях. Всех подозрительных мы отслеживаем и сразу принимаем соответствующие меры», - сказал Жирнов в интервью РБК-Украина.