Кремль: встреча Путина и Зеленского должна состояться для фиксации договоренностей

«Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут и должны встречаться не для каких-либо обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает RT.

По его словам, переговоры - это и есть подготовка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что препятствий для встречи президентов России и Украины нет, однако она должна закрепить конкретные договоренности.