Госслужба по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает контрольные меры в соответствии с графиком технического осмотра маломерных судов на 2022 год. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Так, 16 марта 2022 года Службой был проведен технический осмотр маломерных судов на берегу реки Кура на территории села Кюркенд Нефтчалинского района. В ходе осмотра была проверена техническая документация судов, технические требования и нормы их грузоподъемности, мощность и количество двигателей, район плавания, минимальная высота надводного борта, высота волны, на которой судно может плавать, оснащение спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием.