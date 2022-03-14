В России закрыли официальный сайт BBC

Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры на территории России официальный сайт Британской радиовещательной корпорации - ВВС.

Как передает «Интерфакс», согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ доступ полностью ограничен к ресурсам bbc.com, а также www.bbc.com/news (BBC News), то есть операционному подразделению компании, отвечающему за сбор и трансляцию новостей. Блокировка произошла на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Напомним, что ранее в России был заблокирован сайт Русской службы ВВС.