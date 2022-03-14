Цель проекта - изучить мнение представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии относительно возрождения Карабах а.

В Баку презентован проект "Разговоры о Шуше" (Shusha talks). В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, деятели культуры и искусства.

В рамках проекта Министерство культуры организует встречи, проведет обмен мнениями в связи с Годом Шуши.

Министр культуры Анар Керимов отметил, что проект "Разговоры о Шуше" посвящен Году Шуши: "Мы хотим, чтобы в этом году в стране царила праздничная атмосфера Шуши. Во всех наших мероприятиях мы должны лейтмотивом пропагандировать Шушу".

Он подчеркнул, что в этом году будет отмечаться 270-летие основания города: "Шуша имеет не только историческое значение, это колыбель культуры Азербайджана".

А.Керимов также сообщил, что посредством различных мероприятий значимость Шуши будет продвигаться как в Азербайджане, так и на международном уровне.

Заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова отметила, что враг пытался уничтожить следы азербайджанской культуры на территориях, которые 30 лет находились под оккупацией: "Мы постараемся по возможности восстановить наше культурное наследие".

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати сказал, что хочет создать фотошколу в Шуше, внести вклад в развитие данной сферы в Азербайджане: "Я хочу, чтобы в эту фотошколу в Шуше приезжали учиться со всего мира, чтобы они знали о Карабахе, о Шуше".