Эрдоган примет участие в саммите НАТО по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что примет участие в саммите лидеров НАТО, посвященном ситуации в Украине, передает ТАСС.

«24 марта снова состоится саммит НАТО, на нем у нас будет возможность продолжить переговоры с того места, где мы остановились. Потому что между Россией и Украиной продолжают развиваться события», - сказал турецкий президент по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Анкаре.

По словам президента Турции, Анкара и Варшава договорились активизировать дипломатические усилия по прекращению конфликта в Украине.

«Глава МИД Турции сегодня провел переговоры в Москве, завтра он отправится на Украину. Мы проводим интенсивные дипломатические контакты, также продолжим консультации с Польшей», - добавил Эрдоган.

Дуда, в свою очередь, выразил мнение, что Турция играет чрезвычайно важную роль в обеспечении мира в этом регионе.

«В прошлом году мы с Турцией начали успешное сотрудничество в оборонной сфере. И мы продолжим развивать это сотрудничество», - заявил президент Польши.