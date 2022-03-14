В Японии произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду, 16 марта, возле северо-восточного побережья главного японского острова Хонсю, объявлена угроза цунами, сообщают японские власти.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился возле побережья префектуры Фукусима, очаг залегал на глубине примерно 60 км под океанским дном. В префектурах Фукусима и Мияги прогнозируют цунами высотой до 1 метра. Сильные колебания, длившиеся около минуты, ощущались и в Токио - в домах сильно раскачивались стены, с полок падали мелкие предметы.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации. Через несколько минут после первого толчка сработала система оповещения о возможности еще одного землетрясения, однако его не произошло.

О каких-либо серьезных разрушениях или пострадавших на данный момент не сообщается. Подземные толчки ощутили жители более половины префектур страны. Между тем из префектур Мияги и Фукусима поступило несколько сообщений о пострадавших. Из-за удара стихии на нескольких железнодорожных направлениях прервано движение поездов, включая скоростные экспрессы.