Гаагский трибунал потребовал от России остановить войну в Украине

Международный суд ООН вынес постановление, требующее от России остановить боевые действия в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Помимо этого, суд постановил, что Россия должна обеспечить такие обстоятельства, чтобы другие силы, «находящиеся под ее контролем или поддерживаемые Москвой», также прекратили боевые действия.

В суде заявили, что Россия и Украина обязаны воздержаться от каких-либо действий, которые обострят конфликт или сделают его разрешение более сложным.