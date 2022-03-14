США расширит санкции против окружения Путина

США намерены в ближайшее время расширить список санкций против российских чиновников, передает CNN.

«Администрация Байдена продолжает разрабатывать санкции против высокопоставленных российских чиновников, тех, кто находится в ближайшем окружении президента России Владимира Путина и планирует увеличить количество целей в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Как информирует издание ссылаясь на нескольких официальных лиц США, этот процесс продолжается, и в нем были учтены конкретные предложения, представленные высшими должностными лицами Украины, в частности президентом Владимиром Зеленским.

По словам одного из чиновников, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе Зеленский изложил более конкретный диапазон целей для персональных санкций, поэтому администрация Байдена сейчас работает над решением этих запрошенных задач.