Путин и Пашинян обсудили трехсторонние договоренности и Украину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Спутник».

Стороны обсудили реализацию договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.

«Пашинян и Путин обсудили обращение Армении к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ с целью организовать переговоры по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном», - говорится в сообщении.

В ходе разговора они также обменялись мнениями касательно армяно-турецкого диалога, последних событий в этом контексте, а также ситуации вокруг Украины.