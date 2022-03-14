Столтенберг: все члены НАТО против закрытия неба над Украиной

«Страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной вопреки неоднократным призывам к этому президента Украины Владимира Зеленского». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передают укранские СМИ.

По словам Столтенберга, в Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил альянса.

Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИД во вторник, добавив, что альянс намерен «не допустить эскалации войны с Россией».

«Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО прибегнет к действиям, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией», - добавил Столтенберг.