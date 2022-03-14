В Хорватии арестовали яхту Медведчука

Правоохранительные органы Хорватии арестовали 92-метровую яхту нардепа от фракции «Оппозиционная партия – За жизнь» Виктора Медведчука в городе Риека, передает РБК.

Как информирует издание, арест был наложен в соответствии с санкциями Евросоюза, введенными против политиков и чиновников, которых связывают с Кремлем.

Отмечено, что теперь арестованное судно не сможет покинуть пределы порта. Вместе с тем отмечается, что власти наложили арест на еще несколько судов, которые связывают с российскими властями.

По данным СМИ, 92-метровая яхта Royal Romance является одной из пяти крупнейших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев, а ее ежегодное обслуживание ремонт и расходы на топливо составляет от 15 до 20 млн долларов.