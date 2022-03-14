Офис Зеленского заявил о подготовке документов для встречи на высшем уровне

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о подготовке документов, которые могут обсуждаться на переговорах с Россией на высшем уровне, передает телеканал PBS.

По его словам, для урегулирования конфликта необходимы прямые переговоры двух президентов.

«Это вопрос, над которым мы работаем на мирных переговорах. Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить в дальнейшем и подписать», - сказал он в интервью, добавив, что это может случиться скоро. Подоляк также выразил уверенность в том, что в ближайшие дни удастся достигнуть договоренности о прекращении огня.