Зеленский поговорил с освобожденным из плена мэром Мелитополя видео

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с освобожденным из плена мэром Мелитополя Иваном Федоровым.

Мэр поблагодарил Зеленского и пообещал в скором времени вернуться к исполнению должностных обязанностей.

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Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена. Об этом заявили заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Тимошенко подтвердил, что завершилась спецоперация по освобождению Федорова из российского плена.

А Ермак сообщил, что Федоров уже разговаривает с президентом Владимиром Зеленским.