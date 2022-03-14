Зеленский поговорил с освобожденным из плена мэром Мелитополя видео
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с освобожденным из плена мэром Мелитополя Иваном Федоровым.
Мэр поблагодарил Зеленского и пообещал в скором времени вернуться к исполнению должностных обязанностей.
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Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена. Об этом заявили заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и руководитель ОПУ Андрей Ермак.
Тимошенко подтвердил, что завершилась спецоперация по освобождению Федорова из российского плена.
А Ермак сообщил, что Федоров уже разговаривает с президентом Владимиром Зеленским.