НАТО продолжит поставлять оружие в Украину

«Министры обороны стран НАТО, которые провели в Брюсселе чрезвычайную встречу, согласились продолжать предоставлять Украине существенную помощь, включая поставки критически необходимого военного оборудования, а также финансовую и гуманитарную поддержку». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

По его словам, альянс помогает Украине воспользоваться своим фундаментальным правом на самооборону, свободу и демократию с поставкой существенного объема критически важного военного оборудования.

Как отметил Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников, который принял участие во встрече в режиме защищенной телеконференции, во «впечатляющих деталях» рассказал военным руководителям НАТО о всей глубине разрушений, которые были вызваны войной, о самоотверженном сопротивлении украинцев против агрессии и о важности помощи со стороны НАТО и стран-союзниц.

«Мы все воздали дань мужеству украинского народа и Вооруженных сил Украины. Союзники по НАТО поддерживали Украину путем поставок оборудования и предоставления тренировок на протяжении многих лет… Партнеры и союзники по НАТО также принимают миллионы украинских беженцев», – добавил генеральный секретарь альянса.