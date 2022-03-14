Кадыров заявил, что почти весь Мариуполь контролируется ВС России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале заявил, что практически вся территория Мариуполя находится под контролем российских Вооруженных сил.
«Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя. Практически вся территория города уже под контролем российских вооруженных сил», - написал он, добавив, что военные батальона «Азов» и их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь».