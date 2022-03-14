Байден: Наша цель - чтобы Путин заплатил цену
США и их союзники продолжат давление на Россию с целью изоляции ее экономики. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем сохранять давление на рушащуюся экономику [президента РФ Владимира] Путина, изолируя его на глобальной арене. Это наша цель - чтобы Путин заплатил цену, чтобы его позиция ослабла. В то же время мы будем укреплять возможности украинцев на поле боя и за столом переговоров», - сказал он.
Байден также указал, что США будут поддерживать экономику Украины и оказывать ей гуманитарную помощь. "Только за последние несколько недель мы предоставили 300 млн долларов гуманитарной помощи народу Украины, десятки тысяч тонн еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости", - добавил хозяин Белого дома.
Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников. "Наши союзники и партнеры нарастили поставки в сфере безопасности и продолжат помогать с обеспечением этих поставок. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры полностью привержены увеличению поставок оружия украинцам", - добавил он.