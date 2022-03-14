Байден: Наша цель - чтобы Путин заплатил цену

США и их союзники продолжат давление на Россию с целью изоляции ее экономики. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву.

«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем сохранять давление на рушащуюся экономику [президента РФ Владимира] Путина, изолируя его на глобальной арене. Это наша цель - чтобы Путин заплатил цену, чтобы его позиция ослабла. В то же время мы будем укреплять возможности украинцев на поле боя и за столом переговоров», - сказал он.

Байден также указал, что США будут поддерживать экономику Украины и оказывать ей гуманитарную помощь. "Только за последние несколько недель мы предоставили 300 млн долларов гуманитарной помощи народу Украины, десятки тысяч тонн еды, воды, лекарств и других предметов первой необходимости", - добавил хозяин Белого дома.