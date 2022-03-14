Эрдоган и Зеленский обсудили пути активизации мирного диалога с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом войну с Россией и пути активизации мирного диалога с РФ. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Провел переговоры с другом Украины президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщил о ходе борьбы украинского народа против продолжающейся агрессии», - написал он.

Президент Украины также поблагодарил своего турецкого коллегу за важную поддержку.

Провів перемовини з другом 🇺🇦 Президентом 🇹🇷 @RTErdogan. Повідомив про перебіг боротьби 🇺🇦 народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

«Обсудили также пути активизации мирного диалога», - добавил Зеленский.