Столтенберг: Путин недооценил украинцев

«Президент Путин недооценил украинские Вооруженные силы, единство украинского народа, равно как и мужество украинского руководства. Это в комбинации с массивной поддержкой, которую получают украинские Вооруженные силы и которую они уже получили за многие годы от союзников, заставили Путина изменить свои планы и понять, что его быстрая победа, блицкриг, чтобы взять под контроль Киев за дни, провалился. Но мы не должны недооценивать российские способности, когда речь идет о продолжении войны, а также способности продолжать атаковать, включая города - мы видели, как Россия была ответственна за брутальную войну в Чечне и Сирии», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что у России «есть значительные возможности», причем Москва также использует ядерную риторику.

«Россия - ядерная сила, и мы видели, как они угрожают ядерной риторикой – обоим – союзникам по НАТО и Украине. Мы не должны недооценивать опасность военных возможностей России, включая ее желание использовать силу, чтобы разрушить других», - подчеркнул Столтенберг.

В связи с этим Столтенберг полагает, что надо «быть крайне осторожным, рассуждая слишком много (о возможном окончании войны)».

«То, что мы видели, это сила и мужество украинской армии, которые впечатлили весь мир. Она была способна дать отпор российским захватчикам. Я отдаю должное украинским вооруженным силам и украинскому народу за то, как они были способны стоять перед лицом этого вторжения. Но в то же время Россия остается военной силой, у нее есть много различного вида вооружения, и поэтому сейчас слишком рано рассуждать о том, каким будет конец. Что нам надо - так это чтобы Россия остановила войну и президент Путин вывел свои войска», - резюмировал генсек НАТО.