Великобритания поставит Украине ПЗРК Starstreak: уничтожает воздушные цели на дистанции свыше 6 км
Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak для уничтожения российской авиации. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
«Крайне важно, чтобы Украина сохранила свою способность летать и бороться с российскими воздушными нападениями», – сказал министр и напомнил, что ПЗРК является оборонным оружием.
На данный момент в Британии рассматривают варианты обучения украинских военных управлению Starstreak, а также доставки ПЗРК в Украину.
Из открытых источников известно, что Starstreak – был принят на вооружение в Великобритании в 1997 году. Этот ПЗРК уничтожает воздушные цели на высоте до 5000 метров на дистанции свыше 6000 метров.
Боевая часть ракеты состоит из трех кинетических вольфрамовых субэлементов, каждый из которых весит 0,9 кг. Она способна развивать скорость до 3,5 Махов (4200 км/ч), что делает ее самой быстрой ракетой класса земля-воздух малой дальности в мире.