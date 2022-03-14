Великобритания поставит Украине ПЗРК Starstreak: уничтожает воздушные цели на дистанции свыше 6 км

Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak для уничтожения российской авиации. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

«Крайне важно, чтобы Украина сохранила свою способность летать и бороться с российскими воздушными нападениями», – сказал министр и напомнил, что ПЗРК является оборонным оружием.

На данный момент в Британии рассматривают варианты обучения украинских военных управлению Starstreak, а также доставки ПЗРК в Украину.