Китай поддержал Россию в Гаагском суде

«Украина получила в Международном суде ООН в Гааги все, что просил. Его решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии». Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook в среду, 16 марта.

«Только что по иску Украины Международный суд ООН обязал Российскую Федерацию немедленно прекратить военную операцию в Украине. Также суд приказал остановить любое продвижение вооруженных сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины. Это именно то, что требовала Украина. Мы получили все, что просили», – сообщил министр.

Кулеба отметил, что решение суда важно, поскольку на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия этой страны должна прекратиться. 13 судей поддержали решение, против были только двое (Россия и Китай).