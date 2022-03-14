В Канаде арестовали российский самолет: теперь он будет поставлять военные грузы в Украину сми
В Канаде арестовали грузовой российский самолет Ан-124 Руслан, который принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщает «Зеркало недели».
Отмечается, что это тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ имени Антонова.
Борт совершал рейс из Китая и прибыл в аэропорт Торонто с грузом тестов на COVID-19 для правительства Канады. Он был в небе, когда Канада присоединилась к международным санкциям против РФ. Но приземлившись в аэропорту Пирсон 27 февраля попал под арест, так как министр транспорта Канады Омар Альгабра объявил о закрытии неба для российских авиаперевозчиков.
На данный момент Ан-124 на неопределенное время припаркован на рулежной дорожке N в Торонто.
По информации журналистов, теперь он будет использоваться для доставки военных грузов из США и Канады в Украину.