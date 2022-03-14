Кремль ответил на слова Байдена о Путине
В Кремле ответили президенту США Джо Байдену, который назвал российского президента Владимира Путина «военным преступником», передают российские СМИ.
«Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, сегодня на вопрос журналиста, считает ли Байден Путина военным преступником американский президент ответил: «он - военный преступник».