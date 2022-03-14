Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация остается непростой, но украинские защитники все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта. Об этом он сообщил в Facebook.

“Заканчивается третья неделя героической обороны против полномасштабного российского вторжения. Ситуация остается непростой. Особенно - на юге и востоке. Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины. Горящие вертолеты врага в Чернобаевке, Херсонской области – это наглядность того, что сейчас происходит с войсками РФ», - отметил министр.

Он подчеркнул, что противник продолжает совершать военные преступления против мирных граждан.