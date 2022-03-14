Ситуация непростая, но украинская армия все чаще переходит к контратакам Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация остается непростой, но украинские защитники все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта. Об этом он сообщил в Facebook.
“Заканчивается третья неделя героической обороны против полномасштабного российского вторжения. Ситуация остается непростой. Особенно - на юге и востоке. Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины. Горящие вертолеты врага в Чернобаевке, Херсонской области – это наглядность того, что сейчас происходит с войсками РФ», - отметил министр.
Он подчеркнул, что противник продолжает совершать военные преступления против мирных граждан.
В частности, за 20 дней подтверждена гибель 103 украинских детей, которых убили российские военные.
Кроме того, россияне уничтожили и повредили более 400 учебных заведений и более 100 украинских больниц, тысячи жилых домов.
«Против Мариуполя совершают настоящий акт геноцида. Это государственный терроризм со стороны России. Его нельзя оправдать ничем, это безумие оголтелых маньяков», - подчеркнул Резников.
Глава Минобороны заявил, что Украина отомстит за каждого гражданина, а все преступники будут наказаны.
«Несколько российских генералов уже уничтожены. Время пробьет и для других. Мы сделаем все для этого», - добавил он.
По словам министра, сейчас свободный мир - украиноцентричный и предоставляет Украине помощь.
«Мы договорились не сообщать о конкретных результатах. Первым их узнает враг - на фронте от наших военных», - уточнил он.