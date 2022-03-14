Но это политическая проблема для Байдена. Это вызовет бурю негодования со стороны республиканцев и, вероятно, нескольких демократов в сенате.

Соглашение о восстановлении ядерной сделки 2015 года почти завершено, но требование Ирана отменить решение Дональда Трампа о признании КСИР иностранной террористической организацией остается ключевым камнем преткновения.

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность исключения иранского Корпуса стражей исламской революции из «черного списка» террористов в обмен на публичное обязательство Ирана по деэскалации в регионе, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Исключение из списка террористов КСИР не имеет прямого отношения к ядерной сделке, и любое решение будет принято в форме отдельного двустороннего соглашения между США и Ираном, как считают многие в Штатах и Израиле.

Одной из идей, обсуждаемых администрацией Байдена, может быть публичное заявление о том, что США оставляют за собой право изменить решение, если сочтут, что Иран не выполнил свое обещание по деэскалации в регионе.

Израильские официальные лица утверждают, что администрация Байдена проинформировала израильское правительство о том, что такие возможности рассматриваются, но подчеркнули, что никаких решений принято не было.

Израильское правительство обеспокоено этой идеей и, в частности, тем фактом, что США не потребовали от Ирана конкретных обязательств не наносить удары по США и их союзникам в регионе, заявили высокопоставленные израильские чиновники.

Когда бывший вице-президент Майк Пенс посетил Израиль на прошлой неделе, он заявил на встречах с премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, что Байден планировал исключить КСИР из списка в обмен на более узкое обязательство не нападать на американцев.

Израильтянам в Вашингтоне сказали, что администрация Байдена обсуждала эту возможность, но исключила ее.

Представитель Госдепартамента заявил, что решение об исключении КСИР еще не принято.

Тем не менее чиновник подчеркнул, что в любом случае КСИР останется в отдельном списке террористов и подпадет под многочисленные санкции, а у США по-прежнему будет «набор инструментов для противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана».

Другой высокопоставленный чиновник США заявил, что было бы «чистой спекуляцией» говорить о деталях сделки, которая еще не завершена, но добавил: «Ясно, что уход президента Трампа и вице-президента Пенса и кампания максимального давления были явным провалом. Потому что Иран только усилил свою ядерную активность и региональную агрессию».

Отметим, что решение Трампа включить КСИР в список террористов было первым случаем, когда туда была добавлена государственная организация.