Хулуси Акар обсудил с шефом Пентагона ситуацию в Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром на полях экстренного заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС.

Как отметили в Пентагоне, Остин и Акар обсудили ситуацию вокруг Украины, единый ответ НАТО, а также прочные двусторонние отношения в сфере обороны.

«Министр Остин поблагодарил Турцию за ее вклад в НАТО, за публичные заявления Турции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь народу Украины и усилия, направленные на посредничество в достижении мирного решения кризиса», - заявили в ведомстве.