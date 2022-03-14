Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохранят в тайне консультации относительно поставок Украине систем противовоздушной обороны. Кроме того, Вашингтон не намерен раскрывать месторасположение этих вооружений, передает РБК-Украина.

Представитель Белого дома уточнила, что Украине в первую очередь планируется передать вооружения, которые знакомы украинским военным.

«Мы ведем консультации с несколькими партнерами», - добавила она.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о передаче Украине военного оборудования на сумму 1 млрд долларов. Поставки будут включать в себя системы ПВО.